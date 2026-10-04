Британские "зеленые" рекомендовали активистам не говорить про "мать" и "отца" Британская Партия зеленых предложила отказаться от слов "мать" и "отец"

Москва4 окт Вести.Партия зеленых Англии и Уэльса призвала сторонников исключить из употребления слова "мать" и "отец", заменив их на гендерно-нейтральное "родители" и "опекуны".

Соответствующие рекомендации содержатся в партийном пособии по инклюзивному языку, которое применяется в качестве учебного материала по вопросам равенства, пишет Life.

В список нежелательных вошли другие привычные слова и фразы. Членам и сторонникам партии не рекомендуют использовать термины "гомосексуал", "транссексуал" (оба относятся к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским и запрещено) "сексуальные предпочтения", "пожилой", а также названия некоторых профессий, указывающие на пол.

В частности, слово chairman (председатель) советуют заменить на chair, а policeman (полицейский) - на police officer (офицер полиции).

Отдельное внимание составители документа уделили лексике, связанной с психическим здоровьем и этнической принадлежностью. Такие слова, как crazy (сумасшедший) и nutter (псих), признаны неуместными, поскольку, по мнению авторов, они закрепляют негативные стереотипы.

Аббревиатуру BAME (этнические меньшинства, включая чернокожих и азиатов) тоже предлагают использовать с осторожностью, чтобы не объединять разные группы под общим ярлыком. В руководстве подчеркивается, что неправильно подобранные слова способны создать "недружелюбную или исключающую" атмосферу.

Систематическое или намеренное употребление подобной лексики может быть расценено как домогательство и нарушение партийного кодекса поведения.

Представители "зеленых" пояснили, что документ является стандартным учебным материалом по вопросам равенства. Однако его положения уже применяют для обучения членов партии, а от сторонников ожидают, что в свете новых рекомендаций они скорректируют свой лексикон.

Ранее политический обозреватель Сергей Веселовский в интервью с ИС "Вести" заявил, что Европа превращает украинцев в сообщество ЛГБТ-смертников.