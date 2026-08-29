Москва29 авг Вести.Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли быть связаны в том числе с ошибочными рекомендациями высокопоставленных представителей НАТО.

Такое мнение высказал отставной коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

Аналитик заявил, что операции украинской армии осенью 2022 и 2023 годов привели к значительным потерям личного состава и техники. Ответственность за эти последствия он частично возложил на американских и британских военных советников, усомнившись в способности руководства альянса планировать кампании стратегического уровня.

Джерми также назвал ошибочными удары по российским гражданским объектам, которые, по его утверждению, проводились при содействии представителей НАТО.

Эксперт связал эти действия с последующим усилением российских атак на украинскую энергетику и ухудшением возможностей Киева доставлять тяжелое оборудование через Одессу.

И вдруг все пришли в отчаяние, потому что в Одессу стало невозможно доставить никакое тяжелое оснащение высказался Джерми

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предрек крах Украины в случае продолжения конфликта.