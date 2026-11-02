Москва2 ноя Вести.Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй опасается возвращаться на родину из поездки в Россию, из-за угрозы задержания полицией.

По его словам, он вместе с супругой последнее время оставался в Росси, а также посетил ряд стран БРИКС, передает РИА Новости.

Мы в Британию не возвращались, потому что нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже сказал политик агентству

Гэллоуэй напомнил, что в конце прошлого года он с женой вернулся в Лондон из поездки в Россию и был задержан прямо в аэропорту. Полицейские положения закона о противодействии терроризму и допрашивали супругов девять часов. При этом стражи порядка так и не назвали ни одной конкретной причины для проверки.

Ранее сообщалось, что граждане ФРГ чаще представителей других стран Евросоюза обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в России. Так, за первые девять месяцев текущего года убежища попросили 49 немцев. Среди тех, кто обратился за помощью, были также жители прибалтийский республик, Болгарии, Греции, Италии, Франции и Чехии.