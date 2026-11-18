Москва18 нояВести.Британским полицейским запретят уходить в отпуск летом 2028 года в связи с одновременным проведением в Британии саммита стран G7 и чемпионата Европы по футболу (Евро-2028), сообщает газета The Daily Telegraph (DT).
Евро-2028 пройдет в Британии и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.
В первой половине лета состоится саммит G7, Британия намерена председательствовать в "семерке" в 2028 году.
Для обеспечения порядка власти намерены задействовать все полицейские ресурсы, отмечает DT.
Уйти в отпуск смогут только те сотрудники правопорядка, у которых намечена свадьба или рождение ребенка в семье в указанные даты. Британская полиция ранее никогда не вводила общенациональный запрет на отпуска.
Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев критически высказался о Британии, назвав ее "падшей империей".