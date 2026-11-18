Полицейским в Британии запретят брать отпуск на время саммита G7 и Евро-2028

Британским полицейским запретят уходить в отпуск на время саммита G7 и Евро-2028 Полицейским в Британии запретят брать отпуск на время саммита G7 и Евро-2028

Москва18 ноя Вести.Британским полицейским запретят уходить в отпуск летом 2028 года в связи с одновременным проведением в Британии саммита стран G7 и чемпионата Европы по футболу (Евро-2028), сообщает газета The Daily Telegraph (DT).

Евро-2028 пройдет в Британии и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.

В первой половине лета состоится саммит G7, Британия намерена председательствовать в "семерке" в 2028 году.

Для обеспечения порядка власти намерены задействовать все полицейские ресурсы, отмечает DT.

Уйти в отпуск смогут только те сотрудники правопорядка, у которых намечена свадьба или рождение ребенка в семье в указанные даты. Британская полиция ранее никогда не вводила общенациональный запрет на отпуска.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев критически высказался о Британии, назвав ее "падшей империей".