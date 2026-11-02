Москва2 ноя Вести.В Днепропетровской области пулеметчик украинской армии сбежал с позиции, оставив там собаку, которая дождалась военных РФ и осталась с ними. Этой историей поделился командир взвода штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки "Центр" Максим Шахтаров в разговоре с РИА Новости.

По словам военнослужащего, в ходе боевых действий в Днепропетровской области было большое количество огневых контактов с противником. Однако особенно он запомнил случай, когда боевик ВСУ оставил на позиции свое животное.

Он убежал, осталась одна собака, с которой он сидел вместе. И когда мы уже заняли его точку полностью, она с нами прижилась. Дальше на задаче собака была с нами рассказал российский боец

По словам Шахтарова, украинский военный также оставил на позиции пулемет.

Ранее сообщалось, что армия России активно продвигается в Днепропетровской области, в то время как у ВСУ нет мотивации.