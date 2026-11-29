"Бруклин" со счетом 118:116 обыграл "Шарлотт" в матче НБА

"Бруклин" обыграл "Шарлотт" в матче НБА, Демин набрал 16 очков "Бруклин" со счетом 118:116 обыграл "Шарлотт" в матче НБА

Москва29 ноя Вести."Бруклин" со счетом 118:116 обыграл "Шарлотт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Шарлотта" Коби Уайт, который набрал 37 очков. У "Бруклина" лидером по этому показателю стал форвард Джулиус Рэндл – 28 очков.

Защитник "Бруклина" россиянин Егор Демин завершил встречу с 16 очками. Также он трижды ассистировал партнерам и совершил два подбора.

"Бруклин" одержал 5 побед в 19 матчах, "Шарлотт" – 4 по итогам 18 встреч. Команды занимают 13-е и 14-е места в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

В следующем матче "Бруклин" примет "Оклахому" в ночь на 1 декабря мск. "Шарлотт" в этот же день сыграет дома против "Вашингтона".

Днем ранее, 28 ноября, футболисты петербургского "Зенита" разгромили на выезде ЦСКА в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).