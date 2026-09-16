Москва16 сен Вести.Внутренняя дестабилизация на Украине представляет собой наихудший сценарий для страны. Об этом заявил руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По словам Буданова, которые передает издание "Новости.Live", "эпоха дипломатического романтизма прошла".

Никто не хочет иметь дела со странами-неудачниками, какой бы трагичной или великой ни была их история. Мир уважает силу сказал глава офиса Зеленского

12 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало предварительное расследование в отношении Буданова. В центре расследования оказались возможные финансовые махинации, к которым Буданов мог быть причастен в период работы руководителем ГУР Минобороны Украины.