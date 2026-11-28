Москва28 ноя Вести.Бывшая порноактриса Илона Сталлер, получившая известность под псевдонимом Чиччолина, заявила о планах участвовать в выборах мэра Рима в следующем году. Об этом она сообщила в эфире Rai Radio 1.

Я стремлюсь достичь важной цели: хочу стать мэром Рима, где живу с 1972 года​​​. Я хочу баллотироваться, но пока держу в секрете, с кем пойду на выборы сказала она

Сталлер отметила, что собирается выдвинуть свою кандидатуру независимо от политических партий, сформировав гражданский список. Пока она не раскрывает, кто войдет в ее команду.

Основными направлениями своей предвыборной программы Чиччолина назвала благоустройство города и обеспечение безопасности. Она выступила за сохранение деревьев и более тщательный уход за зелеными насаждениями. Кроме того, Сталлер предложила увеличить численность полиции и усилить меры по борьбе с преступностью.

По словам бывшей актрисы, она сама неоднократно сталкивалась с воровством в итальянской столице: на вокзале "Термини" у нее украли чемодан, а в метро похитили кошелек. Также Сталлер выступила против отстрела диких кабанов в окрестностях города.

Говоря о действующем мэре Роберто Гуалтьери, Чиччолина не стала оценивать результаты его работы, однако выразила уверенность в собственном превосходстве.

Илона Сталлер родилась в Будапеште в 1951 году, а известность приобрела в Италии. В 1987 году она получила депутатский мандат от Радикальной партии и до 1992 года заседала в итальянском парламенте. Она запомнилась появлениеми в вызывающих нарядах, которые явно мешали продуктивно работать местным законодателям. Позднее Чиччолина безуспешно участвовала в муниципальных выборах в Монце и пыталась избраться в парламент Венгрии.

Ранее выяснилось, что мэр шведского города Йокмокк Ларс Эрикссон снимался в порно под псевдонимом Ханс.