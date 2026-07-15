Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград

Бывший чиновник Минобороны Германии Ланге призвал давить на Крым и Калининград Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал усилить давление на Крым и Калининград

Москва15 июл Вести.Бывший руководитель аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил за усиления прессинга на Калининградскую область и Крымский полуостров. Он утверждает, что означенные регионы должны из передовых форпостов Российской Федерации трансформироваться в "дорогостоящие стратегические уязвимости".

Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X.

Ланге также порекомендовал Евросоюзу нарастить давление на Калининград и Балтийское море, а Украине — на Крым.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в новом пакете военной помощи ФРГ предоставит Украине больше средств по сравнению с другими членами НАТО.

Как писала немецкая газета Berliner Zeitung, снабжение Украины разведывательными данными делает Германию одной из сторон конфликта на Украине.