Москва7 сен Вести.Бывший главнокомандующий армянскими Вооруженными силами Норат Тер-Григорьянц решил отказаться от паспорта республики из-за несогласия с нынешним политическим курсом Еревана.

В беседе с журналистами Тер-Григорьянц пояснил, что ему не нравится нахождение у власти людей, предавших свой народ. По его словам, руководство страны способствует уничтожению армян руками Турции.

А что мне делать, когда в Армении к власти пришли люди, предавшие горстку оставшегося армянского народа и пытающиеся уничтожить его руками турок? задался вопросом экс-глава ВС Армении в интервью газете "Иравунк"

Он подчеркнул, что не планирует возвращаться в республику и не видит там перспектив.

Что ж, прощайте, мои родственники. Я больше никогда не приеду в Армению. Вот и все подытожил Тер-Григорьянц

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук в беседе с ИС "Вести" выразил мнение, что Армения однозначно будет обманута Евросоюзом.