Бывший командир "Азова" высмеял гарантии безопасности Запада для Украины Экс-командир "Азова" Жорин счел смешными разговоры о гарантиях Запада для Киева

Москва17 июл Вести.Говорить о гарантиях безопасности западных стран для Украины смешно. Такое мнение высказал бывший командир украинского полка "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ) Максим Жорин, его слова приводят украинские СМИ.

По его мнению, нет никаких других гарантий, кроме как за счет возможностей и ресурсов Запада усиливать Вооруженные силы Украины.

Никаких других гарантий они нам дать не могут. Смешно говорить о гарантиях безопасности со стороны наших западных партнеров. У них нет даже тех родов войск, которые могли бы это обеспечивать сказал Жорин

Он также признал, что наличие какого-либо иностранного контингента на Украине не даст результата, а также не сможет ни на что повлиять.

Ранее журнал The National Interest писал, что киевскому режиму придется согласиться на гарантии безопасности, лишенные реального содержания.