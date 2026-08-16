ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира "Хезболлы" на юге Ливана Армия Израиля заявила об уничтожении командира "Хезболлы" после атаки

Москва16 авг Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболла" Абу Хасана Алаа на юге Ливана.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в ответ на действия "Хезболлы" против израильских солдат в зоне безопасности на юге Ливана.

ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения "Бадр" "Хезболлах" Абу Хасана Алаа говорится в заявлении армии

В ЦАХАЛ утверждают, что Абу Хасан Алаа участвовал в организации многочисленных атак против израильских военнослужащих, находившихся в зоне безопасности. В частности, по данным военных, он был причастен к запускам беспилотников со взрывчаткой в направлении израильских солдат на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что военные ЦАХАЛ уничтожили подземный тоннель "Хезболлы" на юге Ливана, который использовался для хранения оружия.