Москва16 авгВести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболла" Абу Хасана Алаа на юге Ливана.
По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен в ответ на действия "Хезболлы" против израильских солдат в зоне безопасности на юге Ливана.
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения "Бадр" "Хезболлах" Абу Хасана Алааговорится в заявлении армии
В ЦАХАЛ утверждают, что Абу Хасан Алаа участвовал в организации многочисленных атак против израильских военнослужащих, находившихся в зоне безопасности. В частности, по данным военных, он был причастен к запускам беспилотников со взрывчаткой в направлении израильских солдат на юге Ливана.
Ранее сообщалось, что военные ЦАХАЛ уничтожили подземный тоннель "Хезболлы" на юге Ливана, который использовался для хранения оружия.