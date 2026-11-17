ЦБ предложил единый подход к выявлению мошенников в страховании Банк России предложил централизовать борьбу со страховым мошенничеством

Москва17 ноя Вести.Создание единых механизмов выявления страхового мошенничества позволит повысить эффективность работы страховщиков и сократить нагрузку на правоохранителей. Об этом заявил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

В ходе выступления на конференции "Барьер-2026. Противодействие страховому мошенничеству" Смирнов отметил, что Банк России пока не выдвигает обязательного требования о создании единой структуры, однако считает это необходимым.

Мы считаем категорически правильным наличие более централизованных институтов инструментария по борьбе с мошенничеством сказал он

Как пояснил Смирнов, если каждая страховая компания будет самостоятельно обращаться в правоохранительные органы по всем выявленным случаям, обработка большого количества обращений может существенно осложниться.

Единые стандарты, по его мнению, также способны стимулировать страховщиков активнее выявлять нарушения и совершенствовать собственные системы противодействия мошенническим схемам.

Ранее сообщалось, что МВД и ЦБ совместно разрабатывают меры для усиления борьбы с мошенниками. Инициатива направлена против инсценировок ДТП с целью получения страховых выплат.