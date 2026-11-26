ЦБ разрабатывает механизм, который позволит банкам выявлять карты дропперов Центробанк России готовит механизм выявления в банках карт дропперов

Москва26 ноя Вести.Центральный банк России разрабатывает механизм, с помощью которого банки смогут выявлять карты дропперов и предотвращать операции через их счета, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе выступления в Госдуме.

Мы готовим необходимый механизм, который будет позволять банкам и нам выявлять карты дропов и предотвращать своевременно операции через эти счета сказала Полякова

Ранее в Банке России назвали признаки переводов, которые нужно считать подозрительными. К таким признакам относятся, например, крупные суммы, отправленные новым или редко используемым получателям.

Дропперами называют людей, помогающих обналичивать и выводить украденные деньги через свои счета.