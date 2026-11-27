Москва27 ноя Вести.Банк России 30 ноября выпустит в обращение памятные серебряные монеты, посвященные футбольным клубам ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Динамо". Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Монеты серии "Российский спорт" изготовлены из серебра 925-й пробы, имеют номинал три рубля и диаметр 39 мм. Тираж каждой из монет составит три тысячи экземпляров.

На оборотной стороне монет размещены эмблемы и названия клубов, а также изображения футболистов на фоне стадионов, где базируются команды.

В 2023 году Центробанк уже выпускал памятные серебряные монеты с эмблемами ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Они также вошли в серию "Российский спорт", однако имели номинал 1 рубль. Тираж каждой монеты составил 10 тысяч экземпляров.