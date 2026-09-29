Часть боевиков ВСУ бежала из Веселого Поля МО РФ: часть боевиков ВСУ спасалась бегством в Веселом Поле

Москва29 сен Вести.Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасалась бегством в Веселом Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на численное превосходство. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Российские войска нанесли одновременные удары по оборонительным позициям ВСУ, расположенным вдоль дороги населенного пункта.

Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала - часть вражеской живой силы была уничтожена, а часть покинула поле боя, спасаясь бегством отмечается в сообщении

Перед началом штурма расчеты беспилотников нанесли серию ударов, ослабив оборону противника, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. После огневой подготовки штурмовики ВС РФ выдвинулись к Веселому Полю.