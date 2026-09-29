Москва29 сенВести.Часть военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасалась бегством в Веселом Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР), несмотря на численное превосходство. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Российские войска нанесли одновременные удары по оборонительным позициям ВСУ, расположенным вдоль дороги населенного пункта.
Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала - часть вражеской живой силы была уничтожена, а часть покинула поле боя, спасаясь бегствомотмечается в сообщении
Перед началом штурма расчеты беспилотников нанесли серию ударов, ослабив оборону противника, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. После огневой подготовки штурмовики ВС РФ выдвинулись к Веселому Полю.