Черногория и Албания просят НАТО помочь в противостоянии с Россией в соцсетях Politico: Черногория и Албания просят НАТО помочь бороться с дезинформацией РФ

Москва4 ноя Вести.Черногория и Албания хотят, чтобы НАТО помогла им в борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет в соцсетях Россия, сообщило издание Politico.

По словам министра обороны Албании Эрмала Нуфи, за последний год в его стране активизировались некие группы в соцсетях, которые разжигают ненависть и гнев. Чиновник добавил, что организации, которые этим стоят, якобы связаны с Россией.

В отдельных интервью министр обороны Черногории Драган Крапoвич и его албанский коллега Эрмал Нуфи заявили, что альянсу следует усилить поддержку этих стран, поскольку они сталкиваются с кампаниями в социальных сетях, которые, по их словам, направлены на дестабилизацию балканских государств говорится в публикации

Журналисты, в свою очередь, отметили, что слова министров двух стран прозвучали на фоне предстоящих летом 2027 года парламентских выборов в Черногории, а также антикоррупционных протестов в Албании, которые идут в стране с мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вой сирен и взрывы, которые сопровождают протесты на Западе, заглушили голос разума. Она подчеркнула, что обвинения, которые Запад выдвигает в адрес России, – лишь очередная информационно-политическая кампания.