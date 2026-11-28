Москва28 нояВести.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках конференции AI Journey рассказал, что поручил бы искусственному интеллекту (ИИ) вопросы, связанные со здоровьем.
Таким образом он ответил на вопрос о том, какую бы задачу поручил ИИ, если бы были неограниченные возможности по вычислениям и доступ ко всем необходимым данным.
Скорее всего, я бы поддержал коллегу из "Сбера", связанное со здоровьем. Пусть все будут здоровысказал Чернышенко
Глава центра человекоцентричного искусственного интеллекта в "Сбере" Андрей Незнамов, отвечая на этот же вопрос, сказал, что поручил бы ИИ вопрос здравоохранения: создания лекарств от болезней и более быстрое проведение клинических испытаний.
Также в ходе конференции Чернышенко рассказал, заменит ли ИИ ученых.
Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.