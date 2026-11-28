Чернышенко заявил, что поручил бы ИИ вопросы, связанные со здоровьем

Чернышенко рассказал, какую бы задачу поручил ИИ Чернышенко заявил, что поручил бы ИИ вопросы, связанные со здоровьем

Москва28 ноя Вести.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках конференции AI Journey рассказал, что поручил бы искусственному интеллекту (ИИ) вопросы, связанные со здоровьем.

Таким образом он ответил на вопрос о том, какую бы задачу поручил ИИ, если бы были неограниченные возможности по вычислениям и доступ ко всем необходимым данным.

Скорее всего, я бы поддержал коллегу из "Сбера", связанное со здоровьем​​​. Пусть все будут здоровы сказал Чернышенко

Глава центра человекоцентричного искусственного интеллекта в "Сбере" Андрей Незнамов, отвечая на этот же вопрос, сказал, что поручил бы ИИ вопрос здравоохранения: создания лекарств от болезней и более быстрое проведение клинических испытаний.

Также в ходе конференции Чернышенко рассказал, заменит ли ИИ ученых.

Международная конференция "Сбера" об искусственном интеллекте и машинном обучении AI Journey проходит с 26 по 28 ноября 2026 года в Москве.