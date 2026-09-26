С начала конфликта с Ираном ранения получил 861 военнослужащий армии США

Число раненных в конфликте с Ираном американских военных увеличилось до 861 С начала конфликта с Ираном ранения получил 861 военнослужащий армии США

Москва26 сен Вести.Общее число раненных в ходе боевых действий против Ирана военнослужащих американской армии составляет 861 человек, следует из опубликованных Пентагоном данных.

В частности, в операции против Исламской Республики под названием "Эпическая ярость", которая началась в конце февраля, погибли 14 военнослужащих, были ранены 418. О завершении упомянутой операции США заявили 5 мая.

Пентагон также ведет отдельный учет потерь, понесенных вооруженными силами в период с 7 июля по настоящее время в ходе операций за рубежом. Точное место их проведения не указывается. Согласно этим данным, погибли 5 американских военнослужащих, еще 443 получили ранения.

В начале августа Пентагон оценил число раненых американских военных в 687 человек.