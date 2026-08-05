Не менее 687 военнослужащих США получили ранения после начала конфликта с Ираном

Пентагон назвал число раненных с начала конфликта с Ираном американских военных Не менее 687 военнослужащих США получили ранения после начала конфликта с Ираном

Москва5 авг Вести.Число военнослужащих Вооруженных сил США, получивших ранения с момента начала американо-израильской военной кампании против Ирана, достигло 687 человек, следует из опубликованных Пентагоном данных.

В рамках операции "Эпическая ярость", начатой в конце февраля, были ранены 417 американских солдат, 14 погибли. Представители Вашингтона объявили о завершении этой операции 5 мая.

Пентагон также ведет отдельный учет потерь, понесенных с 7 июля по настоящее время в ходе зарубежных операций, точные места проведения которых не уточняются.

Согласно опубликованной информации, за этот период погибли 4 военнослужащих армии США, 270 получили ранения.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей, касающихся Ормузского пролива.

В то же время в МИД Катара, выступающего посредником на переговорах сторон, сообщили, что Тегеран и Вашингтон при помощи Омана, Катара и Пакистана обмениваются проектами будущего мирного соглашения, однако планов провести прямой диалог в настоящее время нет.

Арабский новостной телеканал Al Hadath узнал, что посредники выражают сдержанный оптимизм по поводу продолжения переговоров и надеются, что враждующие стороны вскоре могут объявить о прекращении огня.