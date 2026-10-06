Глава Минсельхоза: Молдавия не сможет производить вино из "Лидии" в рамках ЕС

Членство в ЕС лишит Молдавию производства вина из популярных сортов винограда Глава Минсельхоза: Молдавия не сможет производить вино из "Лидии" в рамках ЕС

Москва6 окт Вести.Членство в ЕС лишит Молдавию права производить вино из сортов винограда "Лидия" и "Изабелла", заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску в эфире радио Moldova.

Он также призвал молдавских виноделов переходить на другие сорта.

У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах - "Изабелла" и "Лидия" заявил Осмокеску

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