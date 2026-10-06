Москва6 октВести.Членство в ЕС лишит Молдавию права производить вино из сортов винограда "Лидия" и "Изабелла", заявил министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску в эфире радио Moldova.
Он также призвал молдавских виноделов переходить на другие сорта.
У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идет о двух сортах - "Изабелла" и "Лидия"заявил Осмокеску
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