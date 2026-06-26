Дегтярев: РФ сделает все, чтобы в Румынии не проходили международные турниры

Дегтярев пообещал сделать все, чтобы лишить Румынию права проводить соревнования Дегтярев: РФ сделает все, чтобы в Румынии не проходили международные турниры

Москва26 июн Вести.Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Москва будет добиваться лишения Румынии права проводить международные спортивные соревнования после инцидента на Кубке вызова по спортивной гимнастике.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынском Клуж-Напоке, который пройдет с 26 по 28 июня. Причиной демарша стали действия организаторов, которые отказались следовать рекомендациям Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и запретили на турнире российские гимн и флаг.

Мы с своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения, как минимум, международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум – вообще всех международных соревнований сказал Дегтярев, его слова приводит пресс-служба Министерства спорта России

Он уточнил, что произошедшее на турнире свидетельствует о попытках отдельных европейских стран нарушать Олимпийскую хартию, устав Международной федерации гимнастики и правила проведения международных соревнований.

Дегтярев заявил, что европейские государства, по его мнению, используют спорт как инструмент политического давления и дискриминации в отношении российских и белорусских спортсменов. Он также отметил, что подобные действия становятся реакцией на решения международных спортивных организаций, направленные на восстановление законности.

Он добавил, что подобное решение должно стать уроком для румынской стороны.