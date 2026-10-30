Дегтярев: решение судиться за допуск сборных РФ по хоккею было принято 12 марта

Дегтярев: решение о подаче в суд по поводу сборных РФ по хоккею приняли 12 марта Дегтярев: решение судиться за допуск сборных РФ по хоккею было принято 12 марта

Москва30 окт Вести.Решение обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) о допуске российских сборных по хоккею к международным соревнованиям было принято еще 12 марта, сообщил ИС "Вести" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В пятницу он сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея на льду (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под своей эгидой.

Решение принято, оно обжалованию не подлежит. Работала сильная очень команда адвокатов. Приняли мы решение о подаче в суд 12 марта этого года на отчетно-выборной конференции Федерации хоккея России в Москве. Прошли весь путь, и теперь все пять дискриминационных решений Совета мировой Федерации хоккея отменены рассказал Дегтярев

Ранее глава Минспорта РФ заявил, что Международная федерация хоккея по постановлению суда обязана обеспечить участие российских команд в турнирах IIHF в сезоне-2026/27.