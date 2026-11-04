Москва4 ноя Вести.Американский закон о санкциях имени покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) разорвет всю мировую экономику. Об этом ИС "Вести" заявил журналист, политолог Дмитрий Лекух.

Введение санкций имени покойного упыря Грэма не сильно навредит России, потому что России уже навредить санкциями фактически невозможно. Оно разорвет … всю мировую экономику, потому что эти санкции будут вводиться против кого? Они же не против нас будут вводиться. Они будут вводиться против Китая и Индии, основных наших покупателей нефти … Что такое обнулить торговлю с Китаем сейчас? … 500 процентов ввести торговых пошлин на Китай … для Соединенных Штатов – это просто самоубийство сказал политолог

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что американский закон о новых санкциях не сможет повлиять на позицию России по украинскому урегулированию.