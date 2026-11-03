Москва3 нояВести.Американский закон о новых санкциях не сможет повлиять на позицию России по украинскому урегулированию, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.
Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменятприводит РИА Новости слова Биричевского
Попытки принудить Россию к завершению специальной военной операции (СВО), игнорируя ее принципиальные требования, а также к отказу от сотрудничества с мировым большинством на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, заранее обречены на провал, подчеркнул дипломат.
Между тем сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом) заявила, что сенатор стал "одержим" законопроектом об антироссийских санкциях.