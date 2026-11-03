Биричевский: закон США о санкциях не повлияет на позицию России по Украине

МИД: закон США о новых санкциях не повлияет на позицию России по Украине Биричевский: закон США о санкциях не повлияет на позицию России по Украине

Москва3 ноя Вести.Американский закон о новых санкциях не сможет повлиять на позицию России по украинскому урегулированию, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости.

Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет​​​. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменят приводит РИА Новости слова Биричевского

Попытки принудить Россию к завершению специальной военной операции (СВО), игнорируя ее принципиальные требования, а также к отказу от сотрудничества с мировым большинством на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, заранее обречены на провал, подчеркнул дипломат.

Между тем сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом) заявила, что сенатор стал "одержим" законопроектом об антироссийских санкциях.