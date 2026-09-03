Минспорт: Россия в четырех видах спорта борется за права атлетов в суде

Дегтярев: РФ в четырех видах спорта восстанавливает права спортсменов через суд Минспорт: Россия в четырех видах спорта борется за права атлетов в суде

Москва3 сен Вести.Российские власти через суд восстанавливают права своих спортсменов в четырех дисциплинах. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, сейчас РФ ведет работу со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Процесс там тоже идет сложный юридически... Сейчас с ними мировое соглашение заключаем, выходим из суда и движемся по пути восстановления РУСАДА сказал министр

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) добавил, что тема допинга в легкой атлетике, а это "то, с чего начинался наезд на Россию" еще в 2015 году, теперь полностью закрыта. Сейчас атлеты готовятся к возвращению на мировую арену.

Ну, правда, через суд. Суд идет. Потом, где у нас еще суды? Биатлон, хоккей, мы сейчас подали иск в керлинге. И упомянутая уже легкая атлетика подытожил Дегтярев

Ранее Дегтярев заявил, что шансы успех в споре с Международным союзом биатлонистов (IBU) высоки.