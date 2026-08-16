Дэвис раскритиковал Зеленского за поздравление в адрес Польши Дэвис: поздравление Зеленского в адрес Польши стало торжеством лицемерия

Москва16 авг Вести.Поздравление главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес польского народа по случаю Дня Войска польского представляет собой наглядный пример лицемерия и манипуляции историческими фактами, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Адресованное Варшаве поздравление от Зеленского является подлой и ничтожной лестью, отметил Дэвис.

По мнению аналитика, Зеленский пытается льстить польскому обществу и обращается к сомнительным с точки зрения истории сюжетам, чтобы компенсировать тяжелый кризис, с которым Киеву приходится сталкиваться.

Дэвис убежден, что подобные шаги не принесут результата, поскольку успех для Украины невозможен и недостижим, а Зеленский своими заявлениями умудрился задеть чувства самих поляков.

При подобном подходе Украина вскоре припишет современные заслуги своей армии событиям давнего прошлого, продолжая тем самым провоцировать конфликты с ключевыми международными партнерами, заключил Дэвис.

Ранее Зеленского обвинили в дестабилизации обстановки в Польше.