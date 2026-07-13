Москва13 июл Вести.ЕС делает рекордные закупки сжиженного природного газа из РФ из-за нестабильности на рынке энергоресурсов. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель лаборатории "Энергия будущего" МШУ Сколково Владимир Демидов.

Он добавил, что за год страны ЕС увеличили закупки российского газа на четверть.

Введение или продление санкций против поставщиков газа во время конфликта на Ближнем Востоке приводит к увеличению рисков стабильности экономик любой части мира. И поэтому то, что сейчас происходит в Европе, это увеличение поставок российского газа, это прямое следствие того, что Европе нужен газ. … Если мы сравниваем с теми же временными промежутками в прошлом году или даже с этим годом, то мы увидим, что поставки выросли на 20-25%. Это действительно рекордные закупки на фоне нестабильности на газовом рынке мира