Москва25 окт Вести.Председателя правления немецкого концерна Audi Гернота Делльнера раскритиковали за участие в предвыборном митинге президента Дональда Трампа перед промежуточными выборами в Конгресс США, сообщает DPA. С резкой критикой участия в агитационных мероприятиях выступили представители Социал-демократического партии Германии (СДПГ).

Поводом для недовольства социал-демократов стало появление Делльнера и Трампа на предвыборном митинге в городе Мейкон. Трамп объявил, что Audi вложит 4,2 млрд долларов в строительство нового завода в Джорджии, который будет выпускать 200 тысяч автомобилей в год. Трамп назвал это крупнейшими инвестициями в автомобилестроительную отрасль США в истории.

Это позор, особенно с учетом истории концерна Volkswagen заявила депутат Бундестага и сопредседатель отделения СДПГ в Баден-Вюртемберге Изабель Кадемартори

Изабель Кадемартори добавила, что объявления о капиталовложениях в США сделано в то время, когда Германия переживает масштабный экономический кризис, закрытие предприятий, а немецкие рабочие опасаются за свои рабочие места.

Audi и концерн Volkswagen, в состав которого сейчас входит компания, по ее словам, фактически солидаризируются со стратегией Вашингтона по ведению экономических войн с Европой и переноса производств в Соединенные Штаты Америки.

Открыто участвовать в предвыборной кампании в пользу [Трампа], ведущего против Германии торговую войну, - это новая низшая точка для VW добавила депутат

Она не стала конкретизировать исторические отсылки, но концерн Volkswagen был основан в Германии в 1937 году для производства "народного автомобиля". Затем концерн был переведен на военное производство.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США 3 ноября.