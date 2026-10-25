Трамп: Audi вложит $4,2 млрд в строительство автозавода в США

Трамп: компания Audi построит в США автозавод стоимостью $4,2 млрд Трамп: Audi вложит $4,2 млрд в строительство автозавода в США

Москва25 окт Вести.Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в концерн Volkswagen, намерен вложить $4,2 млрд в строительство автозавода в американском штате Джорджия, заявил президент США Дональд Трамп.

Audi обещала вложить $4,2 млрд, чтобы начать в ноябре 2026 года строительство огромного завода в соседнем городе Мейкон. Завод намерен выпускать по 200 тыс. автомобилей в год. Это станет крупнейшим капиталовложением в автомобилестроительную отрасль США в новейшей истории отметил Трамп

Генеральный директор Audi Гернот Деллнер подтвердил, что компания намерена наладить производство автомобилей в Мейконе.

Трамп уверен в том, что компания Audi приняла такое решение из-за введенных США пошлин. Если бы не пошлины, то "немцы не пришли", отметил президент США.

Американские пошлины заставляют компании переносить производственные мощности в США, в том числе из Германии и Японии. Перенос производства в США позволяет производителям вывести товары из-под действия американских пошлин.

Автопром Германии переживает острый кризис из-за роста издержек, высоких цен на энергоносители и усиления конкуренции на рынке. Многие немецкие автопроизводители заявили о планах закрытия заводов в Германии.