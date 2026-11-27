Депутат ЕП: Польша может заплатить 1,8 млрд евро процентов вместо Киева Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Польша может заплатить за Киев 1,8 млрд евро

Москва27 ноя Вести.Евросоюз остается "банкоматом" и бездумно финансирует Киев, Польша может заплатить почти 1,8 миллиарда евро за проценты по кредитам Украине, написала в соцсети X депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Она прокомментировала новый семилетний бюджет Евросоюза, в котором предусмотрена оплата процентов по кредитам ЕС Киеву в 40 миллиардов евро. Если страны ЕС покроют это дополнительными взносами, то на Польшу придется 8 миллиардов злотых (почти 1,8 миллиарда евро).

Держитесь крепче! Польша может выплатить более 8 миллиардов злотых в виде процентов по кредитам, предоставленным Украине ЕС указала депутат

По словам Зайончковской-Герник, она не понимает, как страны ЕС "могут продолжать оставаться банкоматом и соглашаться на все без всяких условий".

Я не знаю, была ли в истории хоть одна страна, которая финансировала бы другую страну в таких масштабах и таким бездумным образом добавила депутат

Она раскритиковала польское правительство, отметив, что в Польше коллапс системы здравоохранения, рекордный государственный долг, а прогнозы по государственным финансам катастрофичны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что Евросоюз пока не достиг единства по долгосрочному финансированию Киева. В центре внимания саммита ЕС оказался проект бюджета на 2028-2034 годы, который предусматривает выделение 100 млрд евро для Украины, то есть в среднем 14,3 млрд евро в год​​​.