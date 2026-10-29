Депутат Гартунг предложил адаптировать бюджет РФ с учетом динамики конфликта Депутат Гартунг: бюджет РФ должен быть более адаптирован к динамике конфликта

Москва29 окт Вести.Бюджет страны должен быть более адаптирован к динамике конфликта. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерий Гартунг в комментарии ИС "Вести".

На оборонку денег заложено достаточно, но дело в том, что война очень динамичная. Все развивается очень быстро. И те вооружения, которые были нужны полгода назад, сейчас уже не востребованы: нужны новые вооружения, соответственно, нужны новые технологии сказал Гартунг

Оборонная промышленность должна быть более подготовлена к изменяющимся условиям в мире, добавил он.

Для этого нужно вкладывать прежде всего средства в развитие отраслей, двигающих прогресс вперед. Это высокотехнологичные отрасли: это робототехника, это автоматизация, это новые технологии, новые материалы — вот куда нужно вкладываться. А, к сожалению, пока мы этого в приоритетах не видим. На бумаге — да, а по распределению средств поддержки пока в приоритетах у нас финансовый и сырьевой секторы. Что, на наш взгляд, неправильно считает депутат

Ранее в Госдуме сообщали, что "Единая Россия" планирует решить трудности со списанием долгов бойцов СВО.