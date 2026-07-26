Москва26 июл Вести.Предложение о воздушном перемирии, которую планируют представить России стороны США и Украины — попытки выиграть время в ожидании новых поставок вооружения. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Такая инициатива выдвигается Вашингтоном и Киевом в рамках нового раунда мирных инициатив.

Они ожидают, что с января-февраля будет массовая поставка баллистических вооружений. Поэтому им сейчас надо выиграть время. Вот отсюда все эти заявления о воздушном перемирии, об энергетическом перемирии. И еще один важный момент: надо сделать так, чтобы украинское общество вступило в эту зиму с какими-то более, так сказать, хорошими условиями, чем это было раньше. Поэтому не надо давать себя обмануть — они выигрывают время считает Гигин

Ранее, 26 июля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. Он уточнил, что готов на подписание в Овальном кабинете в Вашингтоне или в Мар-а-Лаго во Флориде.