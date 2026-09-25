Депутат Госдумы Боярский рассказал, как фотографии родителей помогают в работе Депутат ГД Боярский: фотографии родителей мне помогают в работе

Москва25 сен Вести.Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в интервью ИС "Вести" заявил, что фотографии родителей помогают ему в работе.

Парламентарий рассказал, что в его кабинете есть фотографии родителей и президента России Владимира Путина.

Мама с папой, мне всегда как-то теплее, когда они рядом. Следят, чтобы не шалил. Портрет президента с очень правильной цитатой, которая со мной тоже переезжает из кабинета в кабинет. Наверное, тоже... один из символов рабочей обстановки для меня сказал он

Ранее "Единая Россия" предложила кандидатуры членов партии на посты председателей комитетов Госдумы нового созыва. Среди них оказался и Боярский.