Москва25 сенВести.Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в интервью ИС "Вести" заявил, что фотографии родителей помогают ему в работе.
Парламентарий рассказал, что в его кабинете есть фотографии родителей и президента России Владимира Путина.
Мама с папой, мне всегда как-то теплее, когда они рядом. Следят, чтобы не шалил. Портрет президента с очень правильной цитатой, которая со мной тоже переезжает из кабинета в кабинет. Наверное, тоже... один из символов рабочей обстановки для менясказал он
Ранее "Единая Россия" предложила кандидатуры членов партии на посты председателей комитетов Госдумы нового созыва. Среди них оказался и Боярский.