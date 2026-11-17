Депутат Госдумы рассказал, как сменить банк для получения пенсии Депутат Чаплин разъяснил порядок перевода пенсионных выплат на новый счет

Москва17 ноя Вести.Пенсионеры могут самостоятельно выбрать банк для получения выплат, подав соответствующее заявление в Социальный фонд России (СФР). Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Перед переводом выплат необходимо уточнить, заключен ли у выбранного банка договор с территориальным отделением СФР. При этом счет должен быть открыт непосредственно на имя пенсионера.

Для перевода пенсии в другую кредитную организацию необходимо подать заявление о доставке выплат. Сделать это можно через портал "Госуслуги", клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр, принимающий такие обращения. Рассмотрение заявления занимает три рабочих дня.

Дату первой выплаты по новым реквизитам уточните в Социальном фонде России. При переходе между банками попросите сохранить прежнюю дату доставки пенсии. Старый счет сохраняйте до первого зачисления в новом банке и проверки остальных выплат объяснил Чаплин

Он напомнил, что по закону банки обязаны предлагать получателям выплат СФР как минимум один вид национальной банковской карты без платы за ее выпуск, годовое обслуживание и снятие наличных в собственных кассах и банкоматах.

Ранее стало известно, в каких регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Всего высокие выплаты зафиксированы в 10 областях.