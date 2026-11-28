Член ОП Машаров: переезд в другой регион может изменить размер пенсии

Эксперт: переезд в другой регион может изменить размер пенсии Член ОП Машаров: переезд в другой регион может изменить размер пенсии

Москва28 ноя Вести.Российские пенсионеры в случае переезда в пределах страны обязаны известить об этом Соцфонд (СФР), чтобы пенсию выплачивали по новому адресу, но размер выплаты при этом может измениться. Об этом предупредил зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в комментарии ТАСС.

Пенсионеру, переезжающему по новому адресу, необходимо подать заявление в СФР сказал Машаров

По его словам, это важно, чтобы Соцфонд мог перенаправить дело россиянина по новому адресу проживания и корректно начислять выплаты. К примеру, речь может идти о перерасчете с учетом районного коэффициента и региональных льгот/доплат.

Машаров разъяснил, что обратиться в Соцфонд можно с помощью портала "Госуслуги", через клиентскую службу Соцфонда, через МФЦ или же с помощью заказного письма через "Почту России" (с уведомлением о вручении и описью вложения).

Размер пенсии будет пересмотрен с учетом районного коэффициента по новому месту жительства и прожиточного минимума.

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