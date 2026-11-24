Москва24 нояВести.России следует переходить к военному союзу с Китаем. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
По его мнению, этот альянс станет показательным для Запада, который будет вынужден пойти на переговоры.
От экономического и политического союза, который у нас есть c Китаем, надо переходить в военный союз. Почему? Тогда они [представители Запада] будут ползти к нам разговаривать, проситься, стучаться, потому что без нас - беда. И Китаю беда тоже. Малаккский пролив контролируют американцы с европейцами, и Тайвань они держат. А у России сухопутная граница с Китаем. Мы все им дадим, и они это прекрасно понимаютзаметил политик
Более того, уточнил он, в Китае также понимают сущность западных политиков.
Китай знает им ценудобавил парламентарий
Поэтому России надо немедленно договариваться о военном союзе с КНР, заключил Леонид Калашников.