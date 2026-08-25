Депутат Ивлев высказался о взятии Одессы и Харькова под контроль России

Депутат Ивлев: Россия возьмет под контроль Одессу и Харьков Депутат Ивлев высказался о взятии Одессы и Харькова под контроль России

Москва25 авг Вести.Регионы Украины, которые раньше входили в состав Российской империи, исторически относятся к России, заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с "Газетой.Ru".

По его словам, Россия будет решать вопрос возможного присоединения этих территорий.

Была Харьковская и Черниговская губернии, были земли Войска Донского (части современной Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей, районы нынешний Луганской и Донецкой Народных Республик). Была Новороссийская губерния со столицей, кстати, в Одессе. Вот из этого надо исходить отметил парламентарий

Ранее стало известно, что ВСУ оборудовали в Харьковской области госпитали для иностранных наемников.