Депутат Климов: глубинное государство может быть виновно в ударах по НПЗ в РФ

Депутат Климов подозревает в ударах по российским НПЗ глубинное государство Депутат Климов: глубинное государство может быть виновно в ударах по НПЗ в РФ

Москва24 окт Вести.Глубинное государство, главным образом представленное Демократической партией США, одновременно является противником не только России, но и нынешнего американского президента Дональда Трампа и Республиканской партии. Иногда эта борьба на двух направлениях смешивается, что можно видеть в украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

По его словам, глубинное государство использует режим Владимира Зеленского, чтобы мстить России и Трампу.

Бомбят вот по какой причине… Дело в том, что те нелюди, которые Трампом были изгнаны из Белого дома и частично из Конгресса США, они через своих представителей… мстят и нам, и Трампу. И для того, чтобы им мстить, можно было при помощи военно-технических средств, они используют режим Зеленского, ими вскормленный… В нашем отечестве их политика направлена на колонизацию России… и захвата наших богатств. А в отношении Трампа – это возврат полной власти над территорией США. Но во времени и пространстве эти вещи иногда смешиваются, да, бомбардировка, скажем, тех же НПЗ объяснил свою точку зрения Климов

Ранее Зеленский выставил требования Трампу, что ВСУ прекратят наносить удары по российским НПЗ, если США поставят на Украину ракеты-перехватчики.

Тем временем Трамп обвинил Зеленского, что удары по нефтепереработке наносят вред мировым рынкам топлива.