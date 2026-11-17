Депутат Рады Мазурашу: мобилизованных в ВСУ били и привязывали к деревьям

Депутат Мазурашу: над мобилизованными в ВСУ издевались и привязывали к деревьям Депутат Рады Мазурашу: мобилизованных в ВСУ били и привязывали к деревьям

Москва17 ноя Вести.Мобилизованных в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) привязывали к деревьям. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

Мобилизованный объясняет в суде, почему пошел в СЗЧ (самовольное оставление части): в воинской части людей к деревьям привязывали написал Мазурашу

Депутат опубликовал видео, в котором в суде мобилизованный рассказал о том, почему решил самовольно оставить воинскую часть. Он признался, что был вынужден пойти на этот шаг ради спасения собственной жизни: по его словам, в части имели место жестокие практики - военнослужащих привязывали к деревьям, подвергали избиениям и унижениям.

Ранее сообщалось, что по приказу командира 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олега Ширяева, военнослужащих за провинности убивают и жестоко пытают. В частности, солдат приковывают к так называемым "деревьям правды".

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, украинские боевики, которые выступают против принудительной мобилизации, чаще всего попадают в тайные пыточные, а вместе с ними – дезертиры и нарушители дисциплины.