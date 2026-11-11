Депутат Миронов спросит Минтранс о планах сделать дороги в России платными Депутат Миронов узнает у Минтранса о планах сделать платными дороги в РФ

Москва11 ноя Вести.Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов планирует спросить Минтранс о планах сделать платными все федеральные трассы в России. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.Ru".

Ранее профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин предположил, что вскоре все дороги в России станут платными, а вместо топливных акцизов будет введена оплата каждого километра. Миронов подчеркнул, что пока это лишь прогноз эксперта, а не решение правительства, но эта идея заставляет задуматься.

Считаю необходимым получить разъяснения Минтранса о том, рассматривается ли подобная модель и проводилась ли оценка ее возможных социальных и экономических последствий. Прежде чем считать, сколько можно заработать на каждом километре российской дороги, неплохо бы посчитать, сколько людей просто не смогут себе позволить по ней ездить заявил Миронов

Он отметил, что расстояния в России не являются личной прихотью людей и что такая идея приведет к повышению цен на продукты и другие товары. При этом далеко не у всех будет возможность отказаться от поездок, потому что они стали слишком дорогими.