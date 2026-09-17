Москва17 сен Вести.Иллюзия слабости Евросоюза и западного мира опасна для России. Они по-прежнему представляют собой очень серьезную угрозу. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" завил депутат представителей национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

По его словам, признаки ослабления западной цивилизации есть, но говорить о ее катастрофе пока рано.

Очень опасным для нас является иллюзия слабости Евросоюза и западного мира. Да, безусловно есть признаки, указывающие на рецессию западной цивилизации, ее ослабление. Вместе с тем, динамика этого падения такова, что говорить о катастрофе как минимум преждевременно. Та же самая Германия в текущем году увеличила свои военные расходы на 25%. На сегодняшний день военный бюджет Германии превышает 140 миллиардов евро. В принципе, глобальные военные расходы приближаются к трем триллионам долларов США. Из них порядка полутора триллионов — это государства НАТО и один триллион Соединенные Штаты Америки. Да, недавние события американо-иранской войны показали, что, мягко говоря, не все хорошо в военной сфере США, в том числе в части касающейся запасов боеприпасов. Вдруг выяснилось, что многое из того, что было в соответствии с номенклатурой, изложенной в документах, на самом деле отсутствует. Ну, ответ здесь простой, по всей вероятности, воруют. И мы несколько недооцениваем фактор коррупции в западном мире. Тем не менее, очевидно, что они представляют для нас очень серьезную угрозу заявил политик

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге назвала общий объем помощи Евросоюза Украине. По ее заявлению, с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро, из них более 78 миллиардов евро составила военная поддержка.