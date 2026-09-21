Москва21 сен Вести.Те, кто поддерживает киевский режим и пытается нанести ущерб России, лишь сплачивают российский народ и делают страну непобедимой. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил депутат Госдумы Владимир Васильев.

Хотел бы здесь обратить внимание тех, кто поддерживает киевский режим в Европе, кто пичкает их оружием и пытается таким образом нанести сокрушительное поражение России. О чем мечтали в экономике – не получилось. Пытаются, тоже не получается сказал Васильев

Парламентарий отметил возросшую явку избирателей на прошедших выборах.

Процент участвовавших в выборах, который был в 2021 году, он у нас немножко увеличился по стране. Но если посмотреть процент участвовавших в выборах на новых освобожденных территориях – там он за 80. Я это к тому, что господа, которые хотят нанести ущерб России, они сплачивают Россию. Они делают ее непобедимой. Вот удивительно, что до сих пор этого не понимают. Взорвали себе там эти газовые потоки, сейчас сидят без энергии, зимой не знают, что они будут делать. Выборы проигрывают и пытаются еще вот таким образом, значит, воздействовать на нас. Плохо кончится, господа заявил Васильев

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что явка на выборах в республике превысила 80%, несмотря на провокации противника.