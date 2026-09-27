Москва27 сен Вести.Потери в подразделениях вооруженных сил Украины (ВСУ) кратно выросли. Они уже не перекрываются новобранцами, насильно мобилизованными сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Киев только у Доброполья ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих.

Потери сегодня ВСУ очень огромные, они уже не перекрываются теми молодыми людьми, которых ТЦК по всей стране вылавливают отметил депутат

Кратный рост потерь ВСУ первый зампред думского комитета по делам СНГ объяснил тем, что сегодня на линии боестолкновения российская армия применяет вооружения и системы, которые позволяют в первую очередь беречь российских военнослужащих и в большей степени уничтожать живую силу противника.

Водолацкий добавил, что после того, как на Украине начали скрытую мобилизацию женщин, женщины-военнослужащие, не желая умирать, первыми сдаются в плен.

Ранее газета Le Monde сообщила о новом заболевании, которое выявлено в ВСУ. Это дронофобия. Первым пациентом с таким заболеванием стал сержант Александр Душаков.