Депутат Жуков рассказал о приоритетах в проекте бюджета на 2027–2029 годы Депутат Жуков: средний размер пенсии по старости приблизится к 30 тыс. рублей

Москва4 ноя Вести.Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2027 года приблизится к 30 тысячам рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также достигнет почти 30 тысяч рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, рассказав о приоритетных направлениях в проекте федерального бюджета на 2027–2029 годы.

По словам парламентария, первым приоритетом в социальной политике является полное обеспечение всех социальных обязательств, предусмотренных законом.

На уровень инфляции за предыдущий год будут проиндексированы все выплаты ветеранам, все выплаты инвалидам, материнский капитал, что очень важно, будет проиндексирован. Страховые пенсии будут в следующем году дважды проиндексированы. Средний размер пенсии по старости на конец года приблизится к 30 000 рублей. Величина минимального размера оплаты труда тоже достигнет в 2027 году почти тридцати тысяч рублей, и задача, которую поставил президент, к 2030 году увеличить МРОТ до 35 000 рублей, будет выполнена рассказал Жуков

Депутат также сообщил, что еще одним приоритетным направлением является оборона и безопасность.

Здесь запланированные в бюджете средства, они полностью обеспечивают потребности армии в вооружении и военной технике, поддержку семей военнослужащих, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщил Жуков

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.