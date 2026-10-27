Из-за мощного циклона в Индии отменяют поезда и эвакуируют тысячи человек

Десятки тысяч жителей Индии эвакуируют из-за мощного циклона Из-за мощного циклона в Индии отменяют поезда и эвакуируют тысячи человек

Москва27 окт Вести.На восточном побережье Индии проходит масштабная эвакуация жителей в связи с приближением мощного тропического циклона "Арнаб". Об этом сообщает индийская пресса.

Всего эвакуировали 89 тысяч граждан, планируется эвакуировать еще 48 тысяч, сообщает газета The Hindu. Согласно прогнозам, циклон будет сопровождаться разрушительным ветром и обильными осадками, в стране объявлен красный уровень опасности.

На фоне непогоды также ограничили железнодорожное сообщение, более 30 тысяч рыболовных судов вернулись в гавань, закрываются школы. В двух штатах для жителей подготовили четыре тысячи убежищ.

Синоптики рассчитывают, что утром 28 октября циклон достигнет побережья штата Андхра-Прадеш.