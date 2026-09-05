Москва5 сен Вести.Советский и российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии в отставке Сергей Крылов предложил в беседе с ИС "Вести" усилить давление на немецких дипломатов в Москве.

По его словам, необходимо ужесточить контроль за немцами на границах страны.

Они же говорят, что они сейчас еще обрежут возможность нам приезжать в Европу и тем более в Германию. [Нужно] ужесточить им контроль, помурыжить их на границе, когда они приезжают. Я сам помню, как-то я стоял 2,5 часа, объяснялся с немецким пограничником. Хорошо, что у меня все бумажки были на все случаи жизни, можно было достать и потрясти. Вот тебе ответ. Вот то же самое [сделать] предложил Крылов

Он также выдвинул идею пересмотреть подход к электронным визам и усилить дипломатическое давление.

Они сейчас пользуются электронными визами… Давайте эту лазейку для них ликвидируем. Надо устроить им здесь некомфортную жизнь. Немецкий посол часто публикует всякого рода гадости в сетях. На каждую эту гадость не просто говорить: "Ах, нам это не нравится", а вызывать его в МИД, требовать объяснений и говорить ему: "Ты нехорошо себя ведешь, ты льешь грязь на нас". За каждое их нарушение, скажем, правил дорожного движения, не просто электронный штраф выписывать, как нам с вами, а звать в ГАИ и вручать этот самый штраф заявил посол

Также необходимо проанализировать присутствие российских граждан в посольстве, считает он.

И, конечно, посмотреть, кто у них работает. У них по-прежнему работают наши люди или как? Помните, когда было обострение с Чехией, мы убрали наш персонал… У них всегда очень много было наших граждан, которые работали у них. Надо посмотреть добавил Крылов

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на фоне обвинений Москвы в якобы причастности к инциденту в Лейпциге сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. На это отреагировали в МИД РФ.