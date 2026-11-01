Москва1 нояВести.К Новому году россияне смогут приобрести подарки с новым национальным брендом. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью ИС "Вести".
Гендиректор агентства рассказала о реализации проекта "Новый национальный бренд".
Основной задачей стало создание большого национального бренда, который объединит все креативные российские бренды и расскажет через свою продукцию, через свои коллекции про российскую семью, российский образ жизнизаявила она
По ее словам, задача агентства - вместе с партнерами обеспечить ресурсами участников образовательной платформы.
Мы уже в декабре покажем первые коллекции, презентуем название национального брендасказала Светлана Чупшева
Она добавила, что к Новому году у россиян появится возможность приобрести новогодние подарки с национальным брендом.