Чупшева: к Новому году россияне смогут купить подарки с национальным брендом

Директор АСИ анонсировала новогодние подарки с национальным брендом Чупшева: к Новому году россияне смогут купить подарки с национальным брендом

Москва1 ноя Вести.К Новому году россияне смогут приобрести подарки с новым национальным брендом. Об этом рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в интервью ИС "Вести".

Гендиректор агентства рассказала о реализации проекта "Новый национальный бренд".

Основной задачей стало создание большого национального бренда, который объединит все креативные российские бренды и расскажет через свою продукцию, через свои коллекции про российскую семью, российский образ жизни заявила она

По ее словам, задача агентства - вместе с партнерами обеспечить ресурсами участников образовательной платформы.

Мы уже в декабре покажем первые коллекции, презентуем название национального бренда сказала Светлана Чупшева

Она добавила, что к Новому году у россиян появится возможность приобрести новогодние подарки с национальным брендом.