Директор музея-панорамы в Севастополе Смородкин: восстановить полотно не выйдет Директор музея-панорамы в Севастополе сообщил, что спасти полотно не получится

Москва10 июн Вести.Восстановить главный экспонат Музея обороны Севастополя - полотно панорамы - скорее всего, не получится. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" директор музея Михаил Смородкин, сообщает ИС "Вести".

По его словам, из здания, в котором продолжается тушение пожара, выносят фрагменты полотна.

На моих глазах только что… вынесли первый фрагмент полотна — весь мокрый, рваный и обгоревший. Вот сейчас его разматывают на площади... Купол еще продолжает гореть, с него идет дым, пожарные расчеты проливают конструкции. Пожар, который начался в три часа ночи в результате попадания вражеского беспилотника, до сих пор до конца не потушен. Но фрагменты полотна, точнее его остатки, уже выносят из здания в соответствующем состоянии после пожара, воды и так далее сообщил Смородкин

Возможно ли будет восстановить полотно, точно смогут сказать эксперты-реставраторы, добавил директор музея.

Но, по моим оценкам, восстановить то, что сейчас я вижу, скорее всего, не получится. Получится воссоздать - тем более, история уже знает подобный опыт. В 1942 году - кстати говоря, в июне месяце - в результате налета фашистской авиации здание было полностью уничтожено. Конечно же, очень пострадало полотно. И специалисты-реставраторы после войны комиссионно приняли решение, что проще написать новую картину, чем восстанавливать старую, потому что это было невозможно сказал Смородкин

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что здание музея было почти уничтожено ударом украинского беспилотника.