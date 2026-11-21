Москва21 ноя Вести.Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались создать видимость присутствия ВСУ на днепропетровском направлении, устанавливая там свои флаги. Их деятельность была пресечена российскими военными.

Об этом рассказал РИА Новости командир взвода штурмового отряда группировки войск "Центр" Иван Климовских.

Были те, у кого задача стояла помахать флагом, чтобы якобы доказать, что мы не продвигаемся. Ночью по два-три человека пытались зайти. Мы их обнаруживали с помощью ночных приборов и тепловизоров, после чего докладывали командованию, и по противнику наносили удар FPV-дронами